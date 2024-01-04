В Волгограде на уборку первого в новом году снега вывели 67 спецмашин





В Волгограде сегодня, 4 января, как и обещали синоптики, наконец выпал первый в этом году снег. Как только начались осадки, сообщают в мэрии, на дороги областного центра выели 67 снегоуборочных машин.

По обыкновению, убирать от снега будут центральные магистрали Волгограда. Уже после этого техника, в том числе 52 комбинированные машины, зайдет на второстепенные улицы.

– В первую очередь колонны снегоуборочной техники расчищают основные магистрали. После обработки дорожного полотна противогололедными реагентами техника приступит к уборке внутрирайонных магистралей и дорог местного значения, – сообщили в администрации Волгограда. – Работы по уборке городских территорий продолжатся в течении всего дня.

Убирать снег в мэрии обещают не только на дорогах, предполагается также расчистка остановочных пунктов общественного транспорта, уборка тротуаров и примыкающих к ним пешеходных площадок.

– В случае необходимости муниципальные предприятия готовы выпустить дополнительное количество спецтехники, – заверили в горадмине.