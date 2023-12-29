Политика

Губернатору Волгоградской области Бочарову вручили орден в Москве

Политика 29.12.2023 17:00
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29.12.2023 17:00



Губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в Москве, где накануне и состоялось награждение. 

Напомним, что в России орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Редакция информационного агентства «Высота 102» поздравляет Андрея Бочарова с заслуженной наградой. 

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