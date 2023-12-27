Расследования

На 4 волгоградские птицефабрики возбудили дело из-за цен на яйца

Расследования 27.12.2023 21:16
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27.12.2023 21:16


Волгоградское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ФАС РФ. В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем, говорится в сообщении антимонопольного органа. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения.  В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
Напомним, ранее ФАС РФ поручила территориальным органам проверить ценообразование на яйца в связи с их резким подорожанием. По данным Волгоградстата, этот продукт растет в цене в среднем на 7-8% каждую неделю.
Ранее территориальные органы ФАС России уже возбудили 6 антимонопольных дел против производителей куриных яиц в Кировской, Воронежской, Ивановской и Кемеровской областях, а также в других регионах.


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