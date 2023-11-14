Волгоградское УФАС проверяет цены на яйца

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Напомним, вслед за курятиной в Волгоградской области стали дорожать и яйца. По данным Волгоградстата, на прошедшей неделе средняя стоимость этого продукта питания выросла на 3,07% - до 86,56 рублей за десяток. Причем процесс подорожания яиц продолжается последние несколько недель. Так, с 16 по 23 октября цена на них взлетела сразу на 4,14%.