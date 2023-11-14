Волгоградское УФАС проверяет цены на яйца





ФАС России направила поручение в территориальные органы с требованием проверить цены на яйца. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

ФАС России направила поручение в территориальные органы с требованием проверить цены на яйца. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

Территориальные органы ФАС России, в свою очередь, запросили компании производителей о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах, заверили в ФАС России.Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.Напомним, вслед за курятиной в Волгоградской области стали дорожать и яйца. По данным Волгоградстата, на прошедшей неделе средняя стоимость этого продукта питания выросла на 3,07% - до 86,56 рублей за десяток. Причем процесс подорожания яиц продолжается последние несколько недель. Так, с 16 по 23 октября цена на них взлетела сразу на 4,14%.