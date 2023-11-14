Экономика

Волгоградское УФАС проверяет цены на яйца

Экономика 14.11.2023 17:26
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14.11.2023 17:26


ФАС России направила поручение в территориальные органы с требованием проверить цены на яйца. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.
Территориальные органы ФАС России, в свою очередь, запросили компании производителей о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности  оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах, заверили в ФАС России.
Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Напомним, вслед за курятиной в Волгоградской области стали дорожать и яйца. По данным Волгоградстата, на прошедшей неделе средняя стоимость этого продукта питания выросла на 3,07% - до 86,56 рублей за десяток. Причем процесс подорожания яиц продолжается последние несколько недель. Так, с 16 по 23 октября цена на них взлетела сразу на 4,14%.

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