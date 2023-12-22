



Под занавес уходящего года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел ряд встреч с представителями разных сфер, а самыми массовыми мероприятиями стали, напомним, его общение с главами муниципалитетов (последние сообщили о насущных проблемах, а сам Бочаров обозначил вектор развития) и большая конференция с медиками в волгоградском медвузе. Перед тем он неоднократно общался с жителями населенных пунктов во время рабочих визитов, и также собирал для общения руководителей религиозных объединений. На фоне этого, говорит политолог Андрей Серенко, сегодня нет никакой необходимости в предновогодней прямой линии с участием губернатора. По мнению эксперта, такой инструмент – по большей части для необщительных глав регионов. А к таким Бочарова точно не отнесешь.

– Прямой линии губернатора в этом году не будет, – высказал твердую уверенность Андрей Серенко. – И причина тому – вполне достаточная публичная прямая активность губернатора, который «прямые линии» проводит весь год, практически каждую неделю, встречаясь и с «пионерами и с пенсионерами», представителями всех основных социальных групп и профессиональных сообществ. Разумеется, об этой повседневной круглогодичной диалоговой активности Бочарова хорошо информирована администрация президента РФ. Поэтому и нет жесткого требования провести «прямую линию» губернатора Волгоградской области.

К слову, напомним, что 12 апреля в Волжском губернатор уже проводил большой разговор о важном с участием жителей региона. Общение тогда с волгоградцами длилось более двух часов. Но если бы федеральный центр послал сигнал Бочарову о необходимости выйти на прямой контакт с жителями сегодня, губернатор к нему бы прислушался, убежден политолог Серенко.

– Он исполняет все поручения, рекомендации и тонкие намеки Кремля, – рассуждает эксперт. – Очевидно, что накануне не только президентского, но и собственного, губернаторского предвыборного года Андрей Бочаров особенно тщательно относится ко всем сигналам из Москвы, одновременно согласовывая с АП РФ все свои политические ходы.

Администрация президента проводит прямые линии не для галочки: по словам Серенко, они призваны расшевелить тех губернаторов, которые ведут слишком замкнутый образ жизни, боятся жителей собственных регионов, не сумели выстроить повседневные коммуникативные традиции с различными социальными и профессиональными группами.

– К сожалению, таких «глухонемых» губернаторов в стране хватает (не будем из деликатности пальцем показывать). Но Бочаров не из их числа. Он может и любит говорить с любыми собеседниками (даже с Дедом Морозом, как это недавно выяснилось). Он умеет слушать людей, и, главное, слышать их. Собственно, это и есть фирменный административный стиль волгоградского губернатора, который не скрывает своего стремления подражать Путину, – резюмирует Андрей Серенко. – Поэтому Бочарову и удалось в итоге выстроить в регионе «путинскую модель эффективного управления». Поэтому его и поддерживает большинство волгоградцев.

Отметим, что редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в администрацию региона по этому поводу. В обладмине пока не смогли сказать, когда и состоится ли вообще прямая линия с Андреем Бочаровым, напомнив, что сегодня он, к примеру, как раз встречается с жителями Михайловского района – в райцентре уже прошло совещание с активом городского округа.