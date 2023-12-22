Политика

Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора Бочарова

Политика 22.12.2023 15:32
0
22.12.2023 15:32


Под занавес уходящего года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел ряд встреч с представителями разных сфер, а самыми массовыми мероприятиями стали, напомним, его общение с главами муниципалитетов (последние сообщили о насущных проблемах, а сам Бочаров обозначил вектор развития) и большая конференция с медиками в волгоградском медвузе. Перед тем он неоднократно общался с жителями населенных пунктов во время рабочих визитов, и также собирал для общения руководителей религиозных объединений. На фоне этого, говорит политолог Андрей Серенко, сегодня нет никакой необходимости в предновогодней прямой линии с участием губернатора. По мнению эксперта, такой инструмент – по большей части для необщительных глав регионов. А к таким Бочарова точно не отнесешь. 

Прямой линии губернатора в этом году не будет, – высказал твердую уверенность Андрей Серенко. – И причина тому – вполне достаточная публичная прямая активность губернатора, который «прямые линии» проводит весь год, практически каждую неделю, встречаясь и с «пионерами и с пенсионерами», представителями всех основных социальных групп и профессиональных сообществ. Разумеется, об этой повседневной круглогодичной диалоговой активности Бочарова хорошо информирована администрация президента РФ. Поэтому и нет жесткого требования провести «прямую линию» губернатора Волгоградской области.

К слову, напомним, что 12 апреля в Волжском губернатор уже проводил большой разговор о важном с участием жителей региона. Общение тогда с волгоградцами длилось более двух часовНо если бы федеральный центр послал сигнал Бочарову о необходимости выйти на прямой контакт с жителями сегодня, губернатор к нему бы прислушался, убежден политолог Серенко. 

 Он исполняет все поручения, рекомендации и тонкие намеки Кремля, – рассуждает эксперт. – Очевидно, что накануне не только президентского, но и собственного, губернаторского предвыборного года Андрей Бочаров особенно тщательно относится ко всем сигналам из Москвы, одновременно согласовывая с АП РФ все свои политические ходы. 

Администрация президента проводит прямые линии не для галочки: по словам Серенко, они призваны расшевелить тех губернаторов, которые ведут слишком замкнутый образ жизни, боятся жителей собственных регионов, не сумели выстроить повседневные коммуникативные традиции с различными социальными и профессиональными группами.

К сожалению, таких «глухонемых» губернаторов в стране хватает (не будем из деликатности пальцем показывать). Но Бочаров не из их числа. Он может и любит говорить с любыми собеседниками (даже с Дедом Морозом, как это недавно выяснилось). Он умеет слушать людей, и, главное, слышать их. Собственно, это и есть фирменный административный стиль волгоградского губернатора, который не скрывает своего стремления подражать Путину, – резюмирует Андрей Серенко. – Поэтому Бочарову и удалось в итоге выстроить в регионе «путинскую модель эффективного управления». Поэтому его и поддерживает большинство волгоградцев.

Отметим, что редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в администрацию региона по этому поводу. В обладмине пока не смогли сказать, когда и состоится ли вообще прямая линия с Андреем Бочаровым, напомнив, что сегодня он, к примеру, как раз встречается с жителями Михайловского района – в райцентре уже прошло совещание с активом городского округа. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
22.12.2023 12:37
Политика 22.12.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Политика
16.12.2023 18:23
Политика 16.12.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 16:33
Политика 15.12.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 15:38
Политика 15.12.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Политика
14.12.2023 12:35
Политика 14.12.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 11:37
Политика 14.12.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 09:05
Политика 14.12.2023 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Политика
11.12.2023 19:45
Политика 11.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Политика
11.12.2023 11:56
Политика 11.12.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Политика
07.12.2023 18:35
Политика 07.12.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Политика
07.12.2023 16:48
Политика 07.12.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Политика
05.12.2023 16:32
Политика 05.12.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Политика
30.11.2023 12:11
Политика 30.11.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
15.11.2023 18:06
Политика 15.11.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Политика
14.11.2023 10:40
Политика 14.11.2023 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
16:24
Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет в праздничной суетеСмотреть фотографии
15:56
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюреСмотреть фотографии
15:34
Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:05
Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
12:41
Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншотуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира ПутинаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернаторуСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотноСмотреть фотографии
11:17
В Волжском ищут мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:16
Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде водитель-трус сбил 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:33
Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы регионаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погибСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартируСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособийСмотреть фотографии
09:25
Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елкиСмотреть фотографии
09:13
Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцовСмотреть фотографии
08:32
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублейСмотреть фотографии
21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области классы в 73 школах ушли на карантинСмотреть фотографии
19:23
Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»Смотреть фотографии
19:08
«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за баниСмотреть фотографии
18:36
Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБСмотреть фотографии
18:14
Tele2 поможет порадовать близких к Новому годуСмотреть фотографии
 