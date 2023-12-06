



На региональной научно-практической конференции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил задачи в сфере регионального здравоохранения на предстоящее десятилетие – до 2034 года.

Отметим, что конференция, на которую сегодня в ВолгГМУ собралось больше 400 представителей здравоохранения региона – от врачей поликлиник до главврачей крупных медицинских центров, а также профессора медвуза, длилась более двух часов. Все это время губернатор общался с присутствующими со цены. Что удивительно, обо всех результатах работы в системе здравоохранения региона за прошедшие 10 лет, а также о задачах на предстоящее десятилетие он говорил без бумажки, что свидетельствует о его погружении в тему. Кроме того, конференция предполагала помимо отчета и планов на будущее диалог главы региона с участниками – результатом такой живой беседы стало, например, решение о закупке дополнительного транспорта для фельдшерской службы.

В целом же, на сегодня сформирован обширный перечень задач на предстоящее десятилетие. Помимо обновления и дооснащения действующих медицинских объектов в Волгограде и области будут построены десятки новых. Далее – тезисно.

Задачи на 10 лет в онкослужбе:

строительство ПЭТ/КТ-центра,

создание двух дополнительных ЦАОПов на базе Котельниковской и Жирновской ЦРБ,

развитие стационарзамещающих технологий,

расширение видов молекулярно-генетических исследований,

применение новых возможностей в реабилитации пациентов,

расширение возможностей психологической и медико-социальной поддержки семей, в которых есть онкобольные.

Задачи в кардиослужбе на предстоящие 10 лет:

дооснащение трех действующих первичных сосудистых центров в волгоградской больнице № 15, а также в Камышине и Михайловке до статуса региональных сосудистых центров,

активное внедрение современных телемедицинских технологий.

– В ближайшее время будет введен в эксплуатацию единый телемедицинский центр для консультирования в формате «врач-врач» и «врач-пациент» и проактивной профилактической работы. Именно кардиослужбу мы видим базовой площадкой для пилотного внедрения технологий искусственного интеллекта и других цифровых технологий в здравоохранении, – подчеркнул губернатор. – В числе внедряемых пилотных проектов: дистанционное наблюдение состояния здоровья пациентов с охватом 20-30 тысяч человек в год, применение при оказании первичной медико-санитарной помощи специальных «медицинских чемоданчиков» на основе искусственного интеллекта для мобильной диагностики, применение искусственного интеллекта при анализе ЭКГ, рентген-, КТ-, МРТ-снимков и других.

В сфере экстренной медпомощи до 2034 года запланировано:

строительство 4 новых первоочередных зданий подстанций «скорой» в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Кировском и Советском районах Волгограда;

строительство вертолетной площадки в облбольнице № 1;

создание в волгоградской больнице № 4 дополнительного опорного центра для жителей Тракторозаводского района;

организация в Калачевской ЦРБ травматологического центра второго уровня;

продолжение модернизации межрайонных центров оказания специализированной медпомощи в Михайловке, Камышине, Урюпинске;

создание трассового медпункта на участке магистрали Волгоград – Каменск-Шахтинский;

модернизация головного подразделения службы крови в Волгограде и ее филиалов в Камышине, Волжском, Михайловке, Урюпинске, а также отделений переливания крови в 4-й больнице Волгограда.

В системе первичного звена:

строительство до 2025 года включительно еще 24 объектов поликлиник – Волгоград получит 10 новых поликлиник и поликлинических отделений в самых быстрорастущих по числу жителей районах города: Советском, Дзержинском, Кировском, Тракторозаводском;

капремонт 37 зданий медорганизаций: по районам области стоят задачи провести ремонтные работы в стационарах большинства ЦРБ, в том числе завершение строительства стационара для Алексеевской ЦРБ и реконструкции здания санатория для поликлиники Жирновской ЦРБ.;

закупка 77 единиц автотранспорта и 36 санитарных автомобилей, 249 единиц медицинского оборудования, в т.ч. тяжелого.

– Серьезное усиление первичное звено регионального здравоохранения получило в рамках работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, – напомнил Андрей Бочаров. – Тогда диагностические и амбулаторные службы были масштабно дооснащены. Были разработаны и внедрены многие современные форматы работы, которые очень помогли и помогают нам и сегодня. Всё это позволяет нам рассчитывать на реализацию второго, ещё более масштабного этапа работы по развитию первичного звена на сумму более 24 млрд рублей, с которым мы будем заявляться на федеральный уровень.

Андрей Бочаров поставил задачу продумать типовой базовый проект центральной районной больницы, который можно будет тиражировать на территории региона. В качестве примера такой работы губернатор привел создание в области новых корпусов инфекционных больниц.

Медпомощь материнству и детству:

строительство многопрофильной областной детской больницы, которая позволит обеспечить доступность комплексной медпомощи детям и их мамам по самым высоким стандартам и возьмет на себя основную координирующую роль в детском здравоохранении

строительство роддома третьего (самого высокого) уровня оказания медпомощи в структуре 25-й больницы,

возведение Центра мужского здоровья и др.

В инфекционной службе до 2034 года запланировано:

возведение новой детской инфекционной больницы в Волгограде,

строительство инфекционной больницы для взрослых и лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом.

В сфере реабилитации пациентов (прежде всего, ветеранов боевых действий) предполагается создание единой системы, в которую войдут как существующие, так и новые объекты:

многопрофильный центр поддержки семьи, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей в Волгограде;

многофункциональный современный реабилитационный комплекс с протезно-ортопедическим центром на базе областной больницы № 3 в Волгограде;

санаторно-реабилитационный комплекс в Среднеахтубинском районе;

новые поликлиники в больнице № 16 Волгограда и в горбольнице № 1 Камышина;

новый хирургический корпус в больнице № 4 с двумя отделениями медреабилитации в Волгограде;

современный центр травматологии, ортопедии и протезирования на базе больницы №12 в Волгограде.

До 2034 года в системе специализированных медслужб Волгоградской области планируется:

открытие урологических отделений в волгоградских больницах №25 и будущем новом хирургическом корпусе больницы №4;

модернизация урологических отделений в больнице №15 Волгограда и больнице им. Фишера в Волжском;

обновление отделения урологии облбольницы №1, урологических отделений и коек межрайонных центров (Михайловка, Камышин, Урюпинск);

одним из опорных по ряду профилей урологической/андрологической службы станет создаваемый в Волгограде Центр мужского здоровья.

В энокринологичкой службе за 10 лет запланировано:

дооснащение регионального центра эндокринологии на базе облбольницы № 1;

дооснащение и ремонт существующих отделений эндокринологии;

открытие трех межрайонных центров эндокринологии в Волжском, Михайловке, Камышине;

открытие девяти новых и оснащение 37 имеющихся школ сахарного диабета.

В офтальмологии планируется:

модернизация и дооснащение отделений взрослой и детской офтальмологии в облбольнице № 1,

создание в облбольнице №1 организационно-методического центра;

перенос отделения офтальмологии горбольницы №1 Волгограда в здание бывшего роддома Кировского района с проведением ремонта и дооснащения;

модернизация отделения офтальмологии горбольницы № 2 в Волжском, а также отделений офтальмологии межрайонных центров (Михайловка, Камышин);

открытие отделения офтальмологии в будущем новом хирургическом корпусе волгоградской больницы№4;

в 2034 году открытие отделения детской офтальмологии на базе новой областной детской клинической больницы.

В ЛОР-службе за 10 лет:

проведут модернизацию и дооснащение ЛОР-отделений облбольницы №1,

создадут организационно-методический центр в облбольнице №1;

модернизируют и оснастят ЛОР-отделения больницы №15 в Волгограде и больницы Фишера в Волжском, ЛОР-отделений межрайонных центров (Михайловка, Камышин, Урюпинск);

откроют детское ЛОР-отделения в новом хирургическом корпусе больницы № 4 в Тракторозаводском районе и в новой многопрофильной региональной детской больнице.

В стоматологической службе:

капремонт и новое оборудование, внедрение инновационных технологий лечения,

развитие телемедицины.

Добавим, что озвучивая задачи на десятилетие вперед, Андрей Бочаров не отрицал того факта, что на сегодня в системе здравоохранения хотя и делается многое, но проблем остается достаточно: «Нам нельзя и мы не будем останавливаться и почивать на лаврах первых успехов. Работа будет продолжена: запрос на продолжение работы по модернизации системы здравоохранения от жителей Волгоградской области, от самих сотрудников медицинских учреждений – огромный. Высокий профессиональный уровень представителей регионального здравоохранения позволит нам решить даже самые сложные задачи».