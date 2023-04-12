Общество

Прямой разговор с губернатором Волгоградской области: онлайн-трансляция ИА «Высота 102»

Общество 12.04.2023 11:51
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12.04.2023 11:51


Сегодня, 12 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступает перед общественностью. Мероприятие проходит в ДК «Октябрь» в городе Волжском, куда приглашены более 600 жителей региона. Это представители всех сфер деятельности – ветераны, депутаты, руководители силовых ведомств, предприниматели, ученые, спортсмены и многие другие.



Ожидается честный и открытый разговор, в ходе которого будут подведены итоги предшествующей работы губернатора и его команды. Андрей Бочаров также обозначит основные задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетие. 
Журналисты ИА «Высота 102» находятся на месте событий. 
11:20 в ДК «Октябрь» прибывают участники встречи. В холле на первом этаже играют скрипачи. Перед ответственным разговором можно немного расслабиться и подкрепиться - на втором этаже организовали небольшой фуршет с бутербродами, круассанами и пирожками. Можно посмотреть и фильм о достопримечательностях России в специальных очках. Однако большая часть аудитории предпочитает простое общение друг с другом.





Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков сообщил, что ожидает от встречи больше позитивных новостей.
- Мы стоим на пути развития, поэтому ожидать можно только лучшее. Впереди нас ждут хорошие изменения. Они уже есть в Волгоградской области. Поэтому сегодня нужно поддерживать исполнительную и законодательную власть для того, чтобы успехи были ощутимы для всего народа, проживающего на территории Волгоградской области, - поделился он в кулуарах.



В 11:45 все места в зале почти заняты.
Первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков сообщил, что точно не знает о чем пойдет речь на мероприятии, но ожидает, что будут подведены работы губернатора за 9 лет, которые он возглавляет регион.
- Конечно, я уверен, что будут поставлены и задачи. Я понимаю, что это будут задачи, направленные на развитие промышленности, сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и социальное обеспечение граждан, поддержку наших воинов, участвующих в специальной военной операции, и их семей. А что будет в этих задачах, мы услышим сегодня в ходе встречи и заседания, - отметил он. 
12:00 в зале начали транслировать фильм об успехах Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров сидит в зале рядом с прокурором региона Денисом Костенко.



12:18 - фильм закончился. Андрей Бочаров встал с места и пошел к трибуне под бурные и продолжительные аплодисменты.



Глава региона в начале своего выступления отметил, что несколько лет назад многие не верили, что можно что-то изменить в Волгоградской области. Но это удалось, хотя впереди еще много серьезной и кропотливой работы.



- Я хотел бы, как говорят художники, широкими мазками описать будущее региона. Сформулировать новые задачи, - так приступил губернатор к основной части выступления.



Несмотря на все сложности современного периода развития считаю важным перед собой и перед вами сформулировать новые задачи.
Применение современных технологий, искусственного интеллекта кардинально поменяет наше представление об экономике и развитии современного общества.
В современном периоде развития одной из важных задач, стоящих перед нами, является задача активного участия Волгоградской области в формировании новой экономики России, прочного фундамента, обеспечивающего научный, технический и технологический суверенитет нашей страны, - сказал губернатор. 
По его словам, сегодня необходимо определить приоритеты, чтобы эти изменения не застали всех врасплох. Нужно совершенствовать качество управления. Работать над повышением эффективности ресурсов и привлекать инвестиции.



Андрей Бочаров подчеркнул, что не будет детально описывать план развития на 10 лет вперед, но считает нужным обозначить главное. 



Губернатор особо отметил, что по всем направлениям развития он всегда открыт для предложений. Особенно важно, когда они поступают от жителей региона. Такие проекты, как правило, всегда успешные. Когда есть предложения, то появляется возможность дискутировать. Также важен общественный контроль данных проектов по всем направлениям развития: дороги, здравоохранение, благоустройство и др.



- Сейчас в зале находятся люди, которые уже успешно реализовали много проектов, - подчеркнул Андрей Бочаров. Глава региона сравнил этот процесс с творчеством, когда из фантазии и мечты рождается реальный проект, а потом он реализовывается. 
- И тогда мечты сбываются, - сказал глава региона.


Онлайн-трансляция обновляется

Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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