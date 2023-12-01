Бочаров обозначил задачи развития муниципалитетов на 2024 год

В Волгограде сегодня, 1 декабря, состоялось заседание Совета муниципальных образований Волгоградской области с участием губернатора Андрея Бочарова. Глава региона отметил работу муниципалитетов по всем ключевым направлениям, а также озвучил основные результаты совместной деятельности.

Открывая заседание, Андрей Бочаров напомнил, что в последние годы в условиях пандемии, а затем и санкций со стороны западных государств областной власти, а также представителям муниципальных органов власти пришлось неоднократно подстраиваться под новые непростые условия. И несмотря на все сложности, сегодня в регионе растет индекс промпроизводства, реализуются масштабные проекты в АПК, социальной сфере и т.д.

– Жизнь постоянно ставит перед нашей страной, перед регионами России, перед муниципальными образованиями, перед всеми нами новые непростые, а где-то и очень сложные задачи. Современные вызовы требуют от нас, не меняя общей стратегии развития, заниматься актуализацией приоритетов, перегруппировкой сил, средств и ресурсов, корректируя подходы и механизмы работы, сохраняя при этом темп и целевые ориентиры развития. На территории Волгоградской области реализуются масштабные инвестпроекты в промышленности, АПК, в социальной сфере, образовании, развитии муниципальных образований. И, конечно, Волгоградская область безусловно выполняет все социальные обязательства, – сказал Бочаров.

В числе основных результатов совместной работы с муниципалитетами губернатор Волгоградской области назвал открытие новых пожарных депо – на сегодня, по его словам, обеспечено 100-процентное прикрытие территорий региона от огня. С 2023 года регионе приступили к созданию межрайонных подразделений быстрого реагирования.

Не менее важный результат – реализация проектов благоустройства. По всей области реализовано уже порядка двух тысяч проектов на сумму около 14 млрд руб.

В прежнем темпе в Волгоградской области продолжается реализация проектов по газификации, уличному освещению, ремонту и строительству дорог. Продолжается модернизация учреждений социальной и коммунальной сфер, обновляется транспорт на городских и межмуниципальных маршрутах.

– Считаю очень важным продолжать эффективное взаимодействие Ассоциации и органов исполнительной власти Волгоградской области на основе разработанных нами совместно и уже проверенных временем механизмов, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Вопросы развития муниципальных образований, в том числе развития сельских территорий, являются приоритетом и учитываются при формировании и реализации проектов развития».

В числе главных задач на 2024 год губернатор Волгоградской области назвал поддержку участников СВО и членов их семей, поэтапную подготовку к 80-летию Великой Победы, реализацию комплексных программ и проектов развития. Напомним, ранее ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что централизованно на поддержку участников СВО в Волгоградской области уже направлено более трех миллиардов рублей.

С 2024 года будут выделяться средства на строительство дорог в рамках реализации инвестпроектов с последующим ростом налоговой отдачи, а также субсидии на приведение в порядок улично-дорожной сети муниципалитетов. Последние предусмотрены для 32 административных центров муниципальных районов, а также для Михайловки, Урюпинска, Фролово, Камышина.

С будущего года на следующий уровень в Волгоградской области выйдет работа по модернизации материально-технической базы учреждений образования.

– Волгоградская область вошла в новую федеральную программу по капитальному ремонту зданий школ. В программу включены сразу 87 школ региона, практически из всех муниципальных районов, в которых в течение 2024-2026 гг. будут проведены капитальные ремонты и дооснащение общей стоимостью порядка 7 млрд рублей, – сообщил Андрей Бочаров, отметив, что в 2024 году также начнется формирование новой программы по модернизации детских садов. – Программа капитального ремонта школ – одна из самых масштабных новаций следующего года, поэтому обращаюсь к вам: возьмите на личный контроль эту работу, заключение контрактов, их реализацию и работу школ на время ремонтов.

Напомнил губернатор и о том, что в настоящее время в регионе готовится к утверждению комплексная программа развития Волгограда как центра волгоградской агломерации на десятилетие вперед.

– Объемы, масштабы и скорость выполнения задач только растут, возможностей для территорий становится все больше — поэтому все вместе, сообща, в плановом порядке продолжаем нашу совместную работу по социально-экономическому развитию Волгоградской области и муниципальных образований. Задачи ставим масштабные, амбициозные, и, уверен, мы вместе с вами их обязательно выполним, – закрыл встречу Андрей Бочаров.