В чеченском суде оценили ущерб от действий поджигателя Корана Журавеля

В Висаитовском районном суде Грозного состоялся очередной процесс по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», суд допросил пятерых потерпевших, которые оценили масштаб нанесенного ущерба.

— Это не то, что оскорбление, это хуже, чем оскорбление для меня. Мне плохо стало, я перестал это смотреть. Давление поднялось, — заявил в процессе имам мечети поселка Турбина Хасан Горшуев.

Еще один потерпевший по делу имам мечети поселка Автотрест Иса Тасуев назвал поступок Журавеля унизительным, пояснив, что «он мне и всем мусульманам нанес огромный моральный вред».

Имам мечети Шейх-Мансуровского района Грозного Апти Барзукаев особо подчеркнул, что Священное писание любой конфессии должно охраняться и относиться к нему должно с уважением.

— Это должно оскорбить любого здравомыслящего человека. Даже смотреть на такое не хочется, — заявил потерпевший.

Ранее заседания несколько раз откладывались по причине неявки свидетелей и потерпевших. В предыдущих процессах Журавель сообщал местным СМИ, что приступил к активному изучению священной для мусульман книги, чтобы понять, как сильно он оскорбил чувства верующих.

Волгоградскому студенту вменяют ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти).

Напомним, что задержанного в Волгограде Никиту Журавеля этапировали в Грозный, где в августе стало известно, что его избил в следственном изоляторе сын главы республики Адам. Видео опубликовал сам Рамзан Кадыров, что привело к неоднозначной реакции общества. В МВД Чечни заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что подросток не достиг положенного по закону возраста. Вскоре юноше присвоили звание Героя Чечни.

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me

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