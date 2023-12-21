В Волгограде сестра-хозяйка пыталась спалить военкомат

В Волгограде накануне днем совершена попытка поджога военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов, расположенный по улице Социалистической, 37А, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

Известно, что нападавшей оказалась 41-летняя сестра-хозяйка одного из медучреждений города. У женщины с собой был фейерверк, который она зажгла и запустила на входе в здание военкомата. Волгоградку задержали, выясняются мотивы, которые толкнули женщину на поджог. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Волгограде и области подобное нападение на военкоматы далеко не первое. В этом году последняя попытка дестабилизировать работу учреждения фиксировалась в августе 2023 года, когда 82-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат по Красноармейскому району Волгограда и Светлоярскому район Волгоградской области.

Скриншот: Google Maps

Еще по теме:

Поджегший военкомат с людьми волгоградец отрекся от протеста против мобилизации

В Волгограде 31-летняя женщина с набором пиромана пыталась поджечь райвоенкомат