Происшествия

В Волгограде сестра-хозяйка пыталась спалить военкомат

Происшествия 21.12.2023 10:28
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21.12.2023 10:28


В Волгограде накануне днем совершена попытка поджога военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов, расположенный по улице Социалистической, 37А, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

Известно, что нападавшей оказалась 41-летняя сестра-хозяйка одного из медучреждений города. У женщины с собой был фейерверк, который она зажгла и запустила на входе в здание военкомата. Волгоградку задержали, выясняются мотивы, которые толкнули женщину на поджог. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, в Волгограде и области подобное нападение на военкоматы далеко не первое. В этом году последняя попытка дестабилизировать работу учреждения фиксировалась в августе 2023 года, когда 82-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат по Красноармейскому району Волгограда и Светлоярскому район Волгоградской области.

Скриншот: Google Maps  

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