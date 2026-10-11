









Опубликованы кадры унижений школьницы из Михайловки Волгоградской области. Видео в телеграм-канал Online Михайловка прислал один из пользователей. На кадрах видно, как девочка-подросток сначала с силой бьет по лицу другую школьницу. Затем униженная школьница в присутствии ровесников становится на колени и просит прощения на камеру, видимо, у той девочки, которая и нанесла ей пощечину .

В комментариях пользователи сообщают, что узнали девочку, которая била другую по лицу. Видео возмутило жителей, которые выражают негодование действиями агрессивной школьницы и требуют ее наказать.



Редакция направила запрос в ГУ МВД по Волгоградской области в связи с обнародованием шокирующих кадров. Тем временем вечером 11 октября на видео отреагировали в прокуратуре Волгоградской области, где сообщили об организации проверки после появления информации о конфликте школьников.

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