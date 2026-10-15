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Происшествия

Момент жесткого ДТП с перевертышем в центре Волгограда засняла видеоакмера

Происшествия 15.10.2026 17:24
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15.10.2026 17:24


В Центральном районе Волгограда 15 октября днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada X-RAY и Huyndai Solaris. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улицы Комсомольская и проспекта Ленина. Момент ДТП запечатлела камера дорожного видеонаблюдения. 



Столкновение автомобилей, в результате которого одно транспортное средство перевернулось, произошло напротив дома №8 по ул. Комсомольской.  

– Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП пострадавших нет, – прокомментировали в ГУ МВД России по региону. 

Судя по записи с камеры наблюдения, Правила дорожного движения нарушил водитель Huyndai Solaris>, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с Lada X-RAY.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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