



В Центральном районе Волгограда 15 октября днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada X-RAY и Huyndai Solaris. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улицы Комсомольская и проспекта Ленина. Момент ДТП запечатлела камера дорожного видеонаблюдения.





Столкновение автомобилей, в результате которого одно транспортное средство перевернулось, произошло напротив дома №8 по ул. Комсомольской.

– Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП пострадавших нет, – прокомментировали в ГУ МВД России по региону.

Судя по записи с камеры наблюдения, Правила дорожного движения нарушил водитель Huyndai Solaris>, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с Lada X-RAY.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области