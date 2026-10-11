Двое водителей разбились насмерть в авариях под Волгоградом





Трагедии произошли накануне, 10 октября, в двух районах Волгоградской области. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, ранним утром в Котельниковском районе насмерть разбился 36-летний мужчина, который управлял ВАЗ-21120. Авария произошла на 163-м км автодороги «Волгоград - Октябрьский – Котельниково - Зимовники – Сальск». Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, 34-летний пассажир доставлен в медучреждение.