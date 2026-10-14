В Волжском из окна пятиэтажки выпал ребенок





В городе Волжском Волгоградской области из окна пятиэтажного дома по улице Луганской выпал ребенок. Очевидцы сообщили, что несчастный случай произошел вечером 13 октября.

Как сообщили местные жители, ребенок выпал из окна пятого этажа. Девочка продавила москитную сетку, которая не выдержала веса. Несовершеннолетняя была госпитализирована.

Как сообщили в областном комитете здравоохранения, за жизнь ребенка сейчас борются врачи.

– Ребенок находится в реанимации. Состояние девочки крайне тяжелое. Медики делают все возможное для сохранения ее жизни и здоровья, – добавили в комитете.