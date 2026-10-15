Двухлетний ребенок сел на скамейку и получил удар током на вокзале





Двухлетний малыш серьезно пострадал на вокзале в Новороссийске. Ребенок сел на металлическую скамейку под навесом и получил удар электрическим током, сообщает Volganet.net со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По итогам расследования прокуратуры установлено: причиной происшествия стало отсутствие заземления у скамеек. Это грубое нарушение требований безопасности, которое могло привести к трагедии.

Компания РЖД привлечена к административной ответственности и заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства все выявленные неисправности оперативно устранили: скамейки привели в безопасное состояние.

Отдельной мерой стало возмещение морального вреда. Отцу пострадавшего мальчика выплатили 300 тысяч рублей.