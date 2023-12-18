Борьба с коррупцией

Волгоградский гарнизонный суд отправил в колонию мобилизованного сироту

Борьба с коррупцией 18.12.2023 10:32
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18.12.2023 10:32


Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор мобилизованному сироте, который обвинялся в даче взятки командиру. Как сообщает V102.RU со ссылкой на материалы суда, Владислав Колганов был мобилизован согласно Указу Президента от 21 сентября 2022 года, после чего заключил контракт с Министерством обороны.
В марте 2023 года контрактник передал взятку в размере 150 тысячи рублей командиру части, чтобы его не отправляли в зону СВО.
Однако затем выяснилось, что командир не имел полномочий в сфере принятия решения об отправке мобилизованных на Украину.
В ходе судебного процесса Владислав Колганов признал свою вину в даче взятки. Суд учел смягчающие обстоятельства – так, Владислав был сиротой, на иждивении у него находится престарелая бабушка, которая была его опекуном. Кроме того, Владислав принимал участие в СВО. Суд учел и признание вины контрактником и активное способствование расследованию преступления. Однако отягчающим обстоятельством было признано совершение коррупционного преступления в период мобилизации.
В итоге Владислава Колганова осудили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 750 тысячи рублей. Военный был взят под стражу в зале суда. Решение суда не вступило в законную силу.
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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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