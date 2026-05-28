Два депутата Волгоградской облдумы раскрыли доходы своих семей

В Волгоградской облдуме завершилась декларационная кампания, которая в этом году, благодаря изменениям федерального законодательства, прошла в «лайтовом» режиме. Как сообщает ИА «Высота 102», лишь два депутата предоставили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию, касающуюся материального положения их супругов и несовершеннолетних детей.

Два народных избранника выполнили таким образом новую федеральную норму, которая обязывает их отчитываться о доходах в случае, если общая сумма совершенных в отчетном периоде сделок превышает общий доход данного лица, его супруга и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены в начале 2026 года. Согласно корректировкам, обязанность предоставлять сведения о доходах и имуществе возникает также у лиц, претендующими на замещение должностей государственной, муниципальной службы, а также в случае перевода из одного государственного органа в другой, либо при включении лица в федеральный кадровый резерв.

Напомним, ранее все депутаты должны были отчитываться о своих доходах. Однако в 2022 году их освободили от обязанности публиковать декларации в открытом доступе, ограничиваясь лишь обнародованием обобщенной информации о количестве депутатов, выполнивших требование закона.

С этого года депутаты, а также лица, замещающие госдолжности, могут вообще не заполнять соответствующие декларации. Рассказать о своих финансах им теперь придется только при назначении и избрании на должность, при совершении крупных покупок, при переводе из другого органа власти и при попадании в кадровый резерв.

Соответствующие изменения в региональное законодательство внесла и Волгоградская облдума в марте этого года.

К слову, в настоящее время состав Волгоградской облдумы состоит из 37 депутатов. До недавнего времени их было 38. Но недавно полномочия депутата Станислава Короткова были досрочно прекращены в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.