В Волгограде осудили пятерых военных, откупившихся от участия в СВО





Волгоградский гарнизонный военный суд доказал вину пятерых военнослужащих, которые за взятки откупались от участия в специальной военной операции. Во всех пяти случаях деньги были переданы командиру второго мотострелкового батальона войсковой части, расположенной в поселке Максима Горького. При этом суммы, как установил суд, в каждом отдельном случае были разными – от 10 тысяч рублей.

Так, согласно материалам, опубликованным на сайте суда, наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей получил по итогам разбирательств военнослужащий Дмитрий Угольников. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – «Мелкое взяточничество».

Известно, что Угольников проходил военную службу по контракту с декабря 2021 года. В феврале 2023 года военнослужащему поступило предложение от должностного лица войсковой части за денежное вознаграждение в виде взятки в сумме 10 000 рублей проходить военную службу в пункте постоянной дислокации войсковой части, не убывая в зону проведения специальной военной операции. Угольников на такое предложение согласился и спустя несколько дней передал деньги.

– В судебном заседании подсудимый Угольников виновным себя в предъявленном обвинении признал и дал показания, соответствующие вышеописанным обстоятельствам, при этом пояснил, что денежные средства в сумме 10 000 рублей в один из дней февраля 2023 г. передал должностному лицу войсковой части за не включение его в список военнослужащих, подлежащих отправке в служебную командировку для участия в специальной военной операции, – говорится в материалах дела.

Интересно, что в конечном итоге Дмитрий Угольников все же принимал участие в специальной военной операции. Данное обстоятельство военный суд признал смягчающим обстоятельством.

Еще один военнослужащий войсковой части – Александр Коротков – приговорен к трем годам условно и к штрафу в размере 750 тысяч рублей за взятку в размере 150 тысяч рублей за те же «услуги» командира.

– Не желая убывать в зону проведения специальной военной операции, с помощью мобильного приложения Коротков перевел на банковскую карту, привязанную к банковскому счету, открытому на имя должностного лица войсковой части, взятку в виде денежных средств в размере 150 000 руб., т.е. в значительном размере, за совершение последним действий, связанных с не направлением Короткова в служебную командировку для участия в специальной военной операции, – говорится в материалах дела. К слову, как и Угольников, Коротков в конечном итоге оказался в зоне СВО.

Николай Галушкин, как и его сослуживцы, служил в войсковой части с декабря 2021 года. А вот взятку за неотправление в зону проведения спецоперации в размере 25 тысяч рублей передал командиру мотострелкового батальона в январе 2023 года. В этот раз взяточник, правда, получил деньги через посредника.

Впрочем, деньги Галушкину вернулись назад, так как и без этого командование оставило его в Волгограде.

– В судебном заседании подсудимый Галушкин виновным себя в предъявленном обвинении признал и пояснил, что в один из дней января 2023 г., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передал своему бывшему сослуживцу, не являющемуся военнослужащим, выступающему в качестве посредника, денежные средства в размере 25 000 рублей для дальнейшей передачи лицу, способному решить вопрос об отсрочке его убытия в зону проведения специальной военной операции. Спустя некоторое время посредник вернул ему деньги, поскольку должностные лица воинской части приняли решение оставить его служить в пункте постоянной дислокации, – говорится в материалах.

Судом Николай Галушкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ – покушение на мелкое взяточничество. В пользу государства военнослужащий должен будет заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал участие Галушкина в СВО.

Проходивший службу с сентября 2022 года Каиржан Кушимов получил предложение за деньги остаться в Волгограде 21 февраля утром. Уже около полудня того же дня военнослужащий лично передал командиру 50 000 рублей. С учетом прохождения Кушимовым службы в зоне СВО, Волгоградский военный гарнизонный суд приговорил его к трем годам условно, а также к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

В два раза больше Кушимова – 100 000 рублей – согласился передать комбату за неучастие в СВО пятый военнослужащий Алексей Сидеропуло. На суде в качестве смягчающих обстоятельств принималось во внимание наличие малолетнего ребенка у мужчины, а также его участие в СВО. В конечном итоге Сидеропуло приговорен к трем годам условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела в отношении командира батальона войсковой части выделены в отдельное производство.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»