



В Волжском решат судьбу миллионов, накопленных ушедшим в отставку нижегородским судьей Виктором Фоминым. По версии следствия, внушительную сумму он успел переписать на свою маму.

- Работая судьей, Виктор Фомин нарушал установленные законом о противодействии коррупции запреты и ограничения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. - Деньги, получаемые им от продажи и сдачи в аренду своей недвижимости, он отправлял на банковские счета матери – Юлии Новиковой.

За время работы сына в судебной системе женщина «накопила» более 101 миллиона рублей.

- Первое заседание по делу об обращении денег в доход государства пройдет в Волжском городском суде 17 июня, - отметили в Объединенной пресс-службе судов.

Получив отказ в назначении на должность зампредседателя Нижегородского областного суда, Виктор Фомин заинтересовал председателя Верховного суда Игоря Краснова. Результаты проведенной проверки поистине впечатляют – в собственности Фомина и его близких родственников находились 35 квартир и земельных участков в Москве и Московской, Саратовской, а также Ростовской областях. На «непредусмотренные законом доходы» он также приобрел BMW X6. Волжский городской суд, куда и поступило резонансное дело, постановил обратить в доход государства имущество общей стоимостью 166 миллионов рублей.

Напомним, что со своими владениями пришлось попрощаться и коллеге Виктора Фомина Вячеславу Сапеге. У судьи в отставке забрали имущество на 54 миллиона рублей. Его родственники попытались оспорить решение суда, однако поводов для отмены приговора не обнаружили.

Фото Нижегородский областной суд