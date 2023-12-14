В Волгоградской области отремонтировали районную поликлинику

В поликлинике Котовской ЦРБ в Волгоградской области завершился капитальный ремонт, во время которого прием пациентов не прекращался, сообщает V102.RU.





По информации облздрава, это лечебное учреждение, рассчитанное на 660 посещений в смену, получило вторую жизнь благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».





- В четырехэтажном здании полностью обновили инженерные системы и сантехнику, отделку помещений, смонтировали новые полы и потолки, заменили все двери в кабинетах. Безопасность посетителей и персонала обеспечивает современная автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. В летнее время комфортное пребывание в поликлинике обеспечат новые сплит-системы, - рассказали в облздраве.

Рабочие также отремонтировали и покрасили фасад и отмостку здания, восстановили мягкую кровлю, заменили входные группы и установили козырьки.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области