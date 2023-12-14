Расследования

Схватил за шею. СК возбудил дело после убийства волгоградца в бассейне

Расследования 14.12.2023 10:44
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14.12.2023 10:44


В Палласовском районе Волгоградской области в отношении 36-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее V102.RU сообщало, что в бассейне «призрачного» ИП утопили мужчину. 

— В ночное время подозреваемый и его 35-летний товарищ направились искупаться в бассейне. В какой-то момент фигурант обхватил мужчину руками в области шеи сзади и погрузил его всем телом в воду, удерживая в таком положении под водой. От указанных действий 35-летний мужчина скончался, причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Следствием установлено, что 12 декабря 2023 года фигурант дела в банном комплексе по улице Кирова в Палласовке вместе с друзьями распивал спиртное. 

Напомним, что по сведениям «Высоты 102», инцидент произошел в Палласовке по улице Кирова, 20Г, ранее принадлежащем предпринимателю Рустаму Самбиеву. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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