Происшествия

В Волгоградской области утопили мужчину в бассейне «призрачного» ИП

Происшествия 12.12.2023 11:19
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12.12.2023 11:19

В Палласовском районе Волгоградской области сегодня утром, 12 декабря, в одном из бассейнов утопили мужчину. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел в Палласовке по улице Кирова, 20Г. 

— Рано утром все случилось, в начале седьмого. Двое мужчин отдыхали, пили алкоголь, пошли освежиться в бассейн и один другого утопил случайно, — рассказал собственный источник «Высоты 102». 

Известно, что погибшему было 35 лет. Его знакомый, который имеет все шансы оказаться под следствием по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), всего лишь на год старше. Санкция предусматривает в качестве максимума до двух лет лишения свободы. 

Представитель комплекса в телефонном разговоре с журналистом информагентства отказался подтверждать информацию и предложил адресовать все вопросы правоохранительным органам. При этом другая сотрудница заведения, представившаяся Лейлой, уточнила, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. 

По имеющимся сведениям, инцидент произошел в бассейне, ранее принадлежащем предпринимателю Рустаму Самбиеву. При этом, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП завершил свою деятельность 30 сентября 2022 года.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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