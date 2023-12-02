Расследования

Допросили имамов. Поджигатель Корана Никита Журавель снова извинился в Чечне

Расследования 02.12.2023 09:41
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02.12.2023 09:41


В Висаитовском районном суде Грозного продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», в суде Журавель снова извинился перед мусульманами. 

— Приношу свои извинения перед вами [имамами] и вообще перед всеми мусульманами мира за свое деяние. Я не должен был так поступать и мне жутко стыдно за совершенное деяние, — цитирует информагентство слова  фигуранта дела. 

Как сообщают чеченские журналисты, в суде в качестве потерпевших допросили пятерых имамов. Духовные лица отметили недопустимость нападок на религиозные ценности. 

— Это недопустимо, — заявил в ходе допроса имам мечети Байсангуровского района Салман Бибулатов. — Для всех мусульман такое недопустимо. Меня это, конечно же, оскорбило и оскорбило чувства всех мусульман.

Ранее заседания по делу о сожжении Корана переносились несколько раз из-за неявки свидетелей и потерпевших. В ходе предыдущих процессов Журавель сообщил местной прессе, что активно изучает священную для мусульман книгу, «дабы понять, как сильно я оскорбил чувства верующих». 

Студенту из Волгограда инкриминируют ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти).  

Напомним, что Никита Журавель после задержания в Волгограде был этапирован в Грозный. В августе стало известно, что фигуранта дела избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. Видео с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, что привело к неоднозначной реакции общественности. В МВД Чечни после этого заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что он не достиг положенного по закону возраста. Вскоре подростку присвоили звание Героя Чечни.  

Фото: Kadyrov_95 / t.me

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