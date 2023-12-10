Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор медицинскому работнику, с подачи которой были внесены в государственную систему здравоохранения фиктивные данные о вакцинации 80 человек, передает V102.RU.

По данным райсуда, женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации информационной системы, относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, если оно повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

Приговором суда фигурантке уголовного дела также запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой компьютерной информации.

Следствием и судом установлено, что медработник получала персональные данные лиц, которые якобы привились от коронавируса, хотя на самом деле не принимали участие в вакцинации. После этого она передавала информацию другому сотруднику, которая в свою очередь формировала медицинские карты, самостоятельно заполняла их, прикладывала анкеты, добровольные согласия на проведение вакцинации и осмотры врача, выполняла подписи от имени этих лиц, после чего вносила данные в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Такой противоправной деятельностью они занимались в октябре 2021 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Какое наказание понесла вторая сотрудница, которая также вносила ложные сведения в госсистему, – не сообщается.