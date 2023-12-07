Волгоградец жестоко избил маму с бабушкой

Травмы, полученные потерпевшими, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый арестован.
Расследования 07.12.2023 14:16
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07.12.2023 14:16
28-летний волгоградец задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум родственницам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию Краснооктябрьского района поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома. Прибывший наряд на лестничной площадке обнаружил с различными телесными повреждениями двух женщин в возрасте 79 и 46-и лет.
По подозрению в причастности к нанесению увечий был задержан 28-летний ранее неоднократно судимый родственник потерпевших – сын и внук женщин, соответственно.
Как пояснил задержанный, в тот вечер он распивал спиртные напитки с матерью и бабушкой. В какой-то момент между женщинами произошел словесный конфликт, в который вмешался мужчина. Он не нашел ничего лучше, как остановить ссору избиением родных людей, после чего вытащил их в подъезд, а сам вернулся в квартиру.
Травмы, полученные потерпевшими, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый арестован.
Травмы, полученные потерпевшими, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый арестован.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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