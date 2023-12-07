Расследования

Волгоградец жестоко избил маму с бабушкой

Расследования 07.12.2023 14:16
0
07.12.2023 14:16



28-летний волгоградец задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум родственницам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию Краснооктябрьского района  поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома. Прибывший наряд на лестничной площадке обнаружил с различными телесными повреждениями двух женщин в возрасте 79 и 46-и лет.
По подозрению в причастности к нанесению увечий был задержан 28-летний ранее неоднократно судимый родственник потерпевших – сын и внук женщин, соответственно.  
Как пояснил задержанный, в тот вечер он распивал спиртные напитки с матерью и бабушкой. В какой-то момент между женщинами произошел словесный конфликт, в который вмешался мужчина. Он не нашел ничего лучше, как остановить ссору избиением родных людей, после чего вытащил их в подъезд, а сам вернулся в квартиру.
Травмы, полученные потерпевшими, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый арестован.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.12.2023 14:44
Расследования 07.12.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2023 09:40
Расследования 07.12.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2023 19:03
Расследования 06.12.2023 19:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2023 15:11
Расследования 06.12.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2023 21:00
Расследования 05.12.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2023 20:07
Расследования 05.12.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2023 19:20
Расследования 05.12.2023 19:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2023 10:32
Расследования 05.12.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2023 09:56
Расследования 05.12.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2023 15:11
Расследования 04.12.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2023 14:53
Расследования 04.12.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2023 14:04
Расследования 04.12.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2023 09:41
Расследования 02.12.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2023 18:54
Расследования 01.12.2023 18:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2023 15:40
Расследования 01.12.2023 15:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Выборы президента РФ состоятся 17 мартаСмотреть фотографии
16:38
Иномарка сбила двух школьниц в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
16:04
«Там небезопасно»: в Волгограде на владельца самодельных аттракционов подают в суд после ЧП с ребенкомСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве с ёлкамиСмотреть фотографии
15:45
Росводресурсы добавили воды на Волжскую ГЭС ради севшего на мель суднаСмотреть фотографии
15:44
На 25% быстрее: Tele2 увеличила скорость 4G-интернета в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
15:07
В Волжском из-за аварии на водоводе остановились трамваиСмотреть фотографии
14:44
Подозреваемого в убийстве волгоградца топором задержали в МосквеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградец жестоко избил маму с бабушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
«Я не волшебник. Я только учусь!»: Андрей Бочаров душевно пообщался с артистами в обновленной «Победе»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Судья Котовского райсуда взяла самоотвод по искам учителей к активистуСмотреть фотографии
13:20
Дмитрий Панкратов: Участие в конкурсе «Лидеры России» превращается в вулкан идейСмотреть фотографии
12:49
«А социального взрыва не будет?»: Волгоградская облдума повысила штрафы за парковкиСмотреть фотографии
11:02
Губернатор заморозил зарплаты волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде театр кукол переедет в обновленную «Победу» к Новому годуСмотреть фотографии
10:27
Избиением ученика в школе Волжского может заняться СКСмотреть фотографии
10:12
«А как же урожай?»: в Волгоградской области подорожали хлеб и макароныСмотреть фотографии
10:03
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%Смотреть фотографии
09:40
ФСБ в Волгограде вышла на след четверых пособников ВСУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
«Вопросов больше, чем ответов»: в Волгограде перевозчик ушел в «подполье» после странного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
08:49
Обещают кормить и платить: в Волгограде ищут сотрудников на 220 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:33
В Камышине увековечили память троих погибших на СВО выпускников училищаСмотреть фотографии
07:58
Под Волгоградом в кабине фуры нашли труп 55-летнего иностранцаСмотреть фотографии
22:06
На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 10 млнСмотреть фотографии
21:31
В волгоградских магазинах появились яйца по соцценеСмотреть фотографии
20:48
В Волгоградской области дизтопливо подорожало до 60,86 рубляСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом семья из трех человек отравилась газомСмотреть фотографии
19:45
Волгоградские полицейские пересели на китайские кроссоверы HavalСмотреть фотографии
19:03
«Обижал дочку»: в Волжском отец школьницы бил головой о стену ее одноклассникаСмотреть фотографии
18:39
В Волгограде менее чем за сутки выпало 10 сантиметров снегаСмотреть фотографии
 