Расследования

На юге Волгограда в ДТП с маршруткой 6А погиб водитель «семерки»

Расследования 05.12.2023 19:20
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05.12.2023 19:20

 

В Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе 5 декабря вечером погиб водитель «ВАЗ-2107». Отечественная легковушка, сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулась с маршрутным такси. 

– По предварительным данным, около 17.00 на ул. Лазоревой 75-летний водитель автомобиля «ВАЗа» совершил столкновение с маршрутной автомашиной «ГАЗ». В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался до приезда врачей, – сообщили в главке полиции. 

Уточняется, что в момент столкновения на маршрутном такси не было пассажиров. 

В настоящее время на месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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