На юге Волгограда в ДТП с маршруткой 6А погиб водитель «семерки»

В Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе 5 декабря вечером погиб водитель «ВАЗ-2107». Отечественная легковушка, сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулась с маршрутным такси.

– По предварительным данным, около 17.00 на ул. Лазоревой 75-летний водитель автомобиля «ВАЗа» совершил столкновение с маршрутной автомашиной «ГАЗ». В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался до приезда врачей, – сообщили в главке полиции.

Уточняется, что в момент столкновения на маршрутном такси не было пассажиров.

В настоящее время на месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области