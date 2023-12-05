Расследования

Волгоградца отправили в колонию на 18 лет за коварное убийство друга

Расследования 05.12.2023 10:32
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05.12.2023 10:32


Сегодня, 5 декабря, Волгоградский областной суд огласил приговор Анатолию Даренскому, которого присяжные заседатели ранее признали не заслуживающим снисхождения за продуманное убийство 22-летнего друга из-за корысти.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 29-летнего мужчину признали виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, из корыстных побуждений, а также краже и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога. За содеянное ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 2 месяца. Ранее гособвинение просило приговорит Даренского к 19 годам колонии с последующим ограничением свободы на 1 год.

Следствием и судом установлено, что Даренский, имевший многочисленные долги, решил улучшить свое материальное положение путем убийства друга, которому он ранее занимал 115 тысяч рублей. Деньги возвращать он не собирался, но именно под этим предлогом пришел к нему домой.

Даренский обладал знаниями в области пожарной безопасности, поскольку обучался в профильном вузе. Он решил замаскировать убийство под несчастный случай, а для этого привел 22-летнего друга в бессознательное состояние. В это время убийца похитил из шкатулки 15 тысяч рублей и золотую цепочку, а для создания алиби с телефона потерпевшего от его имени отправил сообщение его жене о погашении долга.

После этого Даренский поджог диван, на котором без сознания лежал хозяин квартиры и скрылся. Через некоторое время соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных, которые обнаружили в квартире сгоревший труп 22-летнего парня.

Свою вину Даренский так и не признал. Он утверждал, что вернул долг и ушел, не совершив никаких преступлений. Однако его вина подтверждалась собранными по делу доказательствами.  В июле текущего года коллегия присяжных заседателей Волгоградского областного суда признала мужчину виновным по всем инкриминируемым составам преступлений и не заслуживающим снисхождения.


Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с Даренского материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей. С него также взысканы похоронные расходы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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