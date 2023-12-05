



В Светлоярском районе Волгоградской области пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет идут под суд за зверское избиение мужчины. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по головному делу, однако своей вины молодчики не признают.

– Участники преступной группы в возрасте 19-ти, 18-ти лет, а также троих 17-летних фигурантов обвиняются в совершении преступления в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), – сообщила 5 декабря ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Вину в содеянном молодые люди не признали.

О жестоком избиении мужчины, напомним, информагентство сообщало в августе этого года. 20 августа ночью фигуранты находились на улице Мелиораторской в рабочем поселке Светлый Яр, где заметили ранее незнакомого 37-летнего мужчину, которого из хулиганских побуждений решили избить. Услышав о намерениях подростков, местный житель попытался убежать, однако споткнулся и упал, после чего подозреваемые подбежали к нему и стали избивать, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами в различные части тела. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Светлоярского района Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Светлоярский районный суд, – уточняет Черединина.

Санкция ч. 3 ст. 111 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.