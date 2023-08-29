Пятеро молодчиков под Волгоградом запинали упавшего на улице мужчину





В Волгоградской области в рабочем поселке Светлый Яр пятеро молодых людей избили на улице мужчину. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, при этом никакого мотива для нападения у молодчиков не было.

– По версии следствия, 20 августа в ночное время фигуранты находились на улице Мелиораторская, где заметили ранее незнакомого 37-летнего мужчину, которого из хулиганских побуждений решили избить. Услышав о намерениях подростков, местный житель попытался убежать, однако споткнулся и упал, после чего подозреваемые подбежали к нему и стали избивать, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами в различные части тела, – сообщила Дарья Буянова. – Затем, подростки скрылись с места происшествия.

Сообщается, что с места происшествия пострадавшего доставили в больницу. Полученные им в результате избиения травмы оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Известно, что троим нападавшим по 17 лет, двоим другим – по 18 и 19 лет.

– Светлоярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.