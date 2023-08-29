Расследования

Пятеро молодчиков под Волгоградом запинали упавшего на улице мужчину

Расследования 29.08.2023 13:32
0
29.08.2023 13:32


В Волгоградской области в рабочем поселке Светлый Яр пятеро молодых людей избили на улице мужчину. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, при этом никакого мотива для нападения у молодчиков не было. 

– По версии следствия, 20 августа в ночное время фигуранты находились на улице Мелиораторская, где заметили ранее незнакомого 37-летнего мужчину, которого из хулиганских побуждений решили избить. Услышав о намерениях подростков, местный житель попытался убежать, однако споткнулся и упал, после чего подозреваемые подбежали к нему и стали избивать, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами в различные части тела, – сообщила Дарья Буянова. – Затем, подростки скрылись с места происшествия.

Сообщается, что с места происшествия пострадавшего доставили в больницу. Полученные им в результате избиения травмы оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Известно, что троим нападавшим по 17 лет, двоим другим – по 18 и 19 лет. 

– Светлоярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по  п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, – сообщает официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.08.2023 12:58
Расследования 29.08.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 21:28
Расследования 28.08.2023 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 16:36
Расследования 28.08.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 15:30
Расследования 28.08.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 14:11
Расследования 28.08.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2023 16:36
Расследования 27.08.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2023 20:54
Расследования 25.08.2023 20:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2023 14:02
Расследования 25.08.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2023 12:31
Расследования 25.08.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2023 12:24
Расследования 25.08.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2023 15:22
Расследования 24.08.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2023 11:33
Расследования 24.08.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2023 11:00
Расследования 24.08.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2023 10:13
Расследования 24.08.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2023 20:48
Расследования 23.08.2023 20:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
Массовая гибель рыбы на озере в Волгоградской области могла произойти из-за штормаСмотреть фотографии
15:57
Участникам СВО в Волгограде вручили награды за мужествоСмотреть фотографии
15:11
Концессии в Волгограде на ул. Землячки завершили врезку нового участка теплосетиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
В зоне СВО погиб 34-летний житель Камышина Александр ШитикСмотреть фотографии
14:00
В МФЦ Волгоградской области опровергли слухи об истекающем сроке для отказа от биометрииСмотреть фотографии
13:58
«Мы же предупреждали!»: в Волгограде обитатели цыганского поселка подожгли лесополосуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Пятеро молодчиков под Волгоградом запинали упавшего на улице мужчинуСмотреть фотографии
13:18
В Ростехнадзоре рассказали о несчастных случаях на опасных объектахСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде полиция по видео ищет стрелявшего в собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Жуткую общагу в Волгограде расселят по ускоренному вариантуСмотреть фотографии
12:23
«Успеют до 1 сентября?»: монтаж контактной сети скоростного трамвая начали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде коммерсанту дали 7 лет строгача за попытку избежать налоговой проверки за взяткуСмотреть фотографии
11:46
Герои нашего времени: в Волгоградской области шахтеры приняли поздравленияСмотреть фотографии
11:25
В МФЦ Волгограда образовались очереди на отказ от сбора биометрических данныхСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде раскрыли тайну ручья на проезде ДорожниковСмотреть фотографии
10:11
В Волжском в массовом ДТП с автобусом пострадал один человекСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде зачищают свалку после пожара у школы №30Смотреть фотографии
09:17
Банк Уралсиб предлагает сервис регистрации юрлиц с назначаемым руководителемСмотреть фотографии
09:04
Врачи трассового пункта под Волгоградом помогли двум пострадавшим в лобовом ДТПСмотреть фотографии
08:47
Из-за новой аварии Котово осталось без водыСмотреть фотографии
08:15
«Мы на пороховой бочке»: в Волгограде обитатели цыганского табора затеяли бизнес с огоньком рядом с домамиСмотреть фотографии
21:28
В Волгограде после хлопка загорелась квартираСмотреть фотографии
21:15
На въезде в Волгоград за 5,8 млн рублей установят стоп-указатели для фурСмотреть фотографии
20:32
До 23 сентября оставили под замком леса Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
Концессии устранили аварию на сетях в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде наградили доброго таксиста за помощь 99-летней бабушкеСмотреть фотографии
19:25
«Страшно, когда не знаешь, где твой ребенок»: две матери из Волгоградской области ищут пропавших на СВО сыновейСмотреть фотографии
19:07
Учителей в школах Саратова подготовят к возможным терактамСмотреть фотографии
18:26
Ребенка с обожженным лицом доставили в спеццентр ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
В Городищенском районе регоператор убрал 25 крупных свалочных очаговСмотреть фотографии
 