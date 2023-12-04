Под Волгоградом пастух расплатился за проезд украденным ягненком

Полицейские задержали в Волгоградской области подозреваемого в краже овцы и ягненка с чабанской точки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, кража была совершена еще в марте текущего года, но вора задержали только сейчас.

Им оказался 46-летний ранее судимый уроженец рабочего поселка Средняя Ахтуба. Однако в своем населенном пункте он не жил. В поисках заработка мужчина устраивался пастухом на различные животноводческие точки региона.

Как раз в марте он устроился в Среднеахубинском районе на чабанскую точку, принадлежавшую 64-летней местной жительнице. Проработав непродолжительное время он похитил овцу с ягненком и скрылся.

Установлено, что после кражи он остановил на трассе автомобиль. В качестве платы за проезд он отдал ягненка, а овцу продал водителю за низкую цену. Деньги он потратил на личные нужды. Пастух сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»