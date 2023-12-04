В Волгограде новый автобус №22 пустили до ж/д больницы





В Волгограде к обслуживанию пассажиров приступил новый автобусный маршрут №22. По информации мэрии, автобусы будут курсировать от площади Ленина в Центральном районе до железнодорожной больницы в Ворошиловском.





– С 4 декабря транспортное обслуживание поселка Дар-Гора Ворошиловского района начало осуществлять муниципальное предприятие «ВПАТП №7». Маршрут №22 обслуживают автобусы большого класса вместимости. Также транспортное сообщение с данным микрорайоном продолжают осуществлять два уже действующих вспомогательных маршрута, – прокомментировали в администрации Волгограда.





Маршрут будет каждый день осуществлять по 12 рейсов: первый рейс от железнодорожной больницы предусмотрен в 6.30, в обратную сторону – в 7.20. Последний рейс в сторону поселка муниципальное предприятие выполнит в 19.00, из поселка – в 19.45. Протяженность маршрута составит 12 километров.





Автобусы №22 будут ходить по следующим улицам: