В Волгограде новый автобус №22 пустили до ж/д больницы

- ул. Куприна,
- ул. Ужгородская,
- ул. Моршанская,
- ул. Морфлотская,
- ул. Автозаводская,
- ул. Неждановой,
- ул. Азизбекова,
- ул. Елецкая,
- ул. Огарева,
- Первая продольная магистраль до пл. Ленина.
Расследования 04.12.2023 14:53
0
04.12.2023 14:53
В Волгограде к обслуживанию пассажиров приступил новый автобусный маршрут №22. По информации мэрии, автобусы будут курсировать от площади Ленина в Центральном районе до железнодорожной больницы в Ворошиловском.
– С 4 декабря транспортное обслуживание поселка Дар-Гора Ворошиловского района начало осуществлять муниципальное предприятие «ВПАТП №7». Маршрут №22 обслуживают автобусы большого класса вместимости. Также транспортное сообщение с данным микрорайоном продолжают осуществлять два уже действующих вспомогательных маршрута, – прокомментировали в администрации Волгограда.
Маршрут будет каждый день осуществлять по 12 рейсов: первый рейс от железнодорожной больницы предусмотрен в 6.30, в обратную сторону – в 7.20. Последний рейс в сторону поселка муниципальное предприятие выполнит в 19.00, из поселка – в 19.45. Протяженность маршрута составит 12 километров.
Автобусы №22 будут ходить по следующим улицам:
Под Волгоградом пастух расплатился за проезд украденным ягненком04.12.2023 15:11
Расследования 04.12.2023 15:11
«Наркоманка и эскортница»: душившую семимесячную дочь мать-садистку ждет суд в Волгограде04.12.2023 14:04
Расследования 04.12.2023 14:04
Допросили имамов. Поджигатель Корана Никита Журавель снова извинился в Чечне02.12.2023 09:41
Расследования 02.12.2023 09:41
Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчины01.12.2023 18:54
Расследования 01.12.2023 18:54
В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателя01.12.2023 15:40
Расследования 01.12.2023 15:40
Чумная свинина не добралась до столов волгоградцев01.12.2023 15:25
Расследования 01.12.2023 15:25
СК: под Волгоградом не проживающая с сыном-инвалидом мать присваивала его выплаты01.12.2023 09:18
Расследования 01.12.2023 09:18
В Волгограде лодочнику грозит колония за смертельное столкновение с баржей01.12.2023 07:39
Расследования 01.12.2023 07:39
Экс-главу мусорной компании осудили за обман с утилизацией отходов из Калача30.11.2023 21:30
Расследования 30.11.2023 21:30
Прокрутивший «иностранную» аферу экс-следователь из Волгограда идет под суд30.11.2023 11:12
Расследования 30.11.2023 11:12
В Волгограде пройдет первый процесс по новому делу Арсена Мелконяна30.11.2023 09:36
Расследования 30.11.2023 09:36
В Волгоградской области 17-летняя мать призналась в нечаянном убийстве сына30.11.2023 09:24
Расследования 30.11.2023 09:24
Два лайнера ушли на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде29.11.2023 13:36
Расследования 29.11.2023 13:36
Волгоградский экс-депутат Андрей Анненко приедет из дома на первый суд29.11.2023 11:33
Расследования 29.11.2023 11:33
В Волгограде ревнивец поставил соперника на счетчик и получил «строгача»28.11.2023 21:19
Расследования 28.11.2023 21:19