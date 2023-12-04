Расследования

В Волгограде новый автобус №22 пустили до ж/д больницы

Расследования 04.12.2023 14:53
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04.12.2023 14:53


В Волгограде к обслуживанию пассажиров приступил новый автобусный маршрут №22. По информации мэрии, автобусы будут курсировать от  площади Ленина в Центральном районе до железнодорожной больницы в Ворошиловском. 

С 4 декабря транспортное обслуживание поселка Дар-Гора Ворошиловского района начало осуществлять муниципальное предприятие «ВПАТП №7». Маршрут №22 обслуживают автобусы большого класса вместимости. Также транспортное сообщение с данным микрорайоном продолжают осуществлять два уже действующих вспомогательных маршрута, – прокомментировали в администрации Волгограда. 

Маршрут будет каждый день осуществлять по 12 рейсов:  первый рейс от железнодорожной больницы предусмотрен в 6.30, в обратную сторону – в 7.20. Последний рейс в сторону поселка муниципальное предприятие выполнит в 19.00, из поселка – в 19.45.  Протяженность маршрута составит 12 километров. 

Автобусы №22 будут ходить по следующим улицам: 
  • ул. Куприна, 
  • ул. Ужгородская, 
  • ул. Моршанская, 
  • ул. Морфлотская, 
  • ул. Автозаводская, 
  • ул. Неждановой, 
  • ул. Азизбекова, 
  • ул. Елецкая, 
  • ул. Огарева,
  • Первая продольная магистраль до пл. Ленина.
Расплатиться за проезд в автобусах волгоградцы смогут так же, как и на любом другом общественном транспорте: с помощью банковских карт, наличных, а также с помощью карт «Волна». 

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