Расследования

Чумная свинина не добралась до столов волгоградцев

Расследования 01.12.2023 15:25
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01.12.2023 15:25


Зараженная африканской чумой свиней (АЧС) продукция не попала на полки магазинов, а значит, и не дошла до конечного покупателя в Волгограде. Об этом 1 декабря после сообщения об обнаружении АЧС в свинине заявили чиновники из областного комитета ветеринарии. 

При входном контроле на одном из складов, расположенных в Волгограде на шоссе Авиаторов, была выявлена свинина, инфицированная АЧС, – сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской области. – Зараженное мясо было ввезено в регион из-за пределов Волгоградской области. Ветеринарные службы региона оперативно приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции. 

Сообщается, что временно введены локальные ограничения – зараженное мясо не пропустили дальше склада, где оно было обнаружено.   

Специалисты также уточняют, что вирус АЧС не представляет опасности для человека. 

Тем не менее, его важно выявлять, чтобы не допустить распространения инфекции, которое может нанести серьезный экономический ущерб, – добавляют чиновники. 

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