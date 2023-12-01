Чумная свинина не добралась до столов волгоградцев





Зараженная африканской чумой свиней (АЧС) продукция не попала на полки магазинов, а значит, и не дошла до конечного покупателя в Волгограде. Об этом 1 декабря после сообщения об обнаружении АЧС в свинине заявили чиновники из областного комитета ветеринарии.

– При входном контроле на одном из складов, расположенных в Волгограде на шоссе Авиаторов, была выявлена свинина, инфицированная АЧС, – сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской области. – Зараженное мясо было ввезено в регион из-за пределов Волгоградской области. Ветеринарные службы региона оперативно приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Сообщается, что временно введены локальные ограничения – зараженное мясо не пропустили дальше склада, где оно было обнаружено.

Специалисты также уточняют, что вирус АЧС не представляет опасности для человека.

– Тем не менее, его важно выявлять, чтобы не допустить распространения инфекции, которое может нанести серьезный экономический ущерб, – добавляют чиновники.