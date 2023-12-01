В Волгограде объявлен карантин из-за вируса АЧС в наборе для холодца

Набор для холодца, который хранился в морозильной камере на складе в Волгограде, оказался инфицированным африканской чумой свиней, передает V102.RU.
Согласно данным комитета ветеринарии Волгоградской области, замороженный полуфабрикат из свинины, инфицированный опасным заболеванием, хранился в холодильной камере на первом этаже складского корпуса, расположенного на шоссе Авиаторов в Волгограде.
Наличие вируса АЧС в наборе для холодца подтверждено исследованием ФГБУ «Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».
Общая площадь инфицированного объекта составляет 276,6 кв.м. Эту территорию обеззараживают. В связи с выявлением АЧС в городе образована комиссия по ликвидации этого опасного заболевания. Объявлен карантин. Проводится комплекс мероприятий по предотвращению распространения АЧС.
Фото из архива ИА «Высота 102»