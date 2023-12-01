Расследования

СК: под Волгоградом не проживающая с сыном-инвалидом мать присваивала его выплаты

Расследования 01.12.2023 09:18
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01.12.2023 09:18


Следователи подозревают 44-летнюю жительницу Ольховского района Волгоградской области в присвоение крупной суммы, предназначенной ее несовершеннолетнему сыну-инвалиду, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, с августа 2021 года по сентябрь 2023-го она присвоила себе более 700 тысяч рублей, которые перечислялись ее 15-летнему ребенку в качестве социальных выплат.

Между тем, как уточняет следствие, мальчик не жил с матерью с августа 2021 года, а находился в Волгограде у сестры. В это время его мать присваивала его соцвыплаты. Деньги она тратила на себя, а не на ребенка.

Уголовное дело возбуждено на основании прокурорской проверки по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение в крупном размере).

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