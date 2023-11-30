В Волгоградской области 17-летняя мать призналась в нечаянном убийстве сына

Перед судом в Волгоградской области предстанет 17-летняя местная жительница, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему пятимесячному сыну, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, молодая мать полностью признала вину.

По версии следствия, 24 сентября этого года она покормила грудничка молочной смесью и положила его на спину в коляску, после чего ушла из дома на два часа. Когда она вернулась, то обнаружила, что сын мертв. Он задохнулся рвотными массами.

По ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Николаевский районный суд.