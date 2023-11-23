РПН разъяснил ситуацию с вирусной пневмонией в Волгоградской области

В региональном управлении РПН напомнили, что в регионе наблюдается незначительный подъем сезонных респираторных заболеваний. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 6%. А в качестве средств профилактики пневмонии в ведомстве советуют прививаться против пневмококка, гемофильной палочки, гриппа, кори и коклюша.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о переходе на дистанционное обучение учащихся Фроловского промышленно-экономического техникума. В облздраве поясняли, что в образовательном учреждении зафиксированы единичные случаи пневмонии.