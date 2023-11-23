Здравоохранение

РПН разъяснил ситуацию с вирусной пневмонией в Волгоградской области

Здравоохранение 23.11.2023 08:40
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23.11.2023 08:40


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области прокомментировали ситуацию с вирусной пневмонией. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, при регистрации двух случаев пневмонии в учебных коллективах  проводятся мероприятия по разобщению детей. Это стандартная процедура, направленная на предупреждение распространения инфекции, подчеркнули в региональном управлении. Там, где количество заболевших ОРВИ достигает 20%, вводится дистанционное обучение.
В региональном управлении РПН напомнили, что в регионе наблюдается незначительный подъем сезонных респираторных заболеваний. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 6%. А в качестве средств профилактики пневмонии в ведомстве советуют прививаться против пневмококка, гемофильной палочки, гриппа, кори и коклюша.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о переходе на дистанционное обучение учащихся Фроловского промышленно-экономического техникума. В облздраве поясняли, что в образовательном учреждении зафиксированы единичные случаи пневмонии.

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