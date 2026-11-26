



Госдума 26 ноября приняла в первом чтении законопроект, который с 1 апреля 2027 года предусматривает автоматическое формирование накопительной пенсии в системе ОПС и перевод средств пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Как пояснил первый замминистра финансов Павел Кадочников, инициатива не затрагивает страховую пенсию. Накопления формировались с 2002 по 2014 год за счёт взносов работодателей, и они есть почти у 71 млн граждан: половина – в негосударственных пенсионных фондах, половина – в Социальном фонде под управлением ВЭБа. После перевода у человека будет два года, чтобы без потерь выбрать другой НПФ.

Выплаты из ПДС можно будет получать с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам либо через 15 лет после перевода. Гражданин сам выберет формат – пожизненную или срочную пенсию; при особых жизненных ситуациях возможен досрочный возврат средств без потерь.

Для реализации законопроекта потребуется принять более 170 нормативных актов Правительства, ведомств и Банка России.