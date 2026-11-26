



В Волгоградской области в 19:46 по местному времени 26 ноября вновь объявили режим беспилотной опасности. Жителей оповестили по линии РСЧС и рекомендовали соблюдать меры безопасности.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Прежде всего рекомендуется немедленно укрыться в капитальных строениях – квартирах или домах. Для укрытия следует выбрать помещение без окон: санузел, коридор или кладовку. Находясь в укрытии, необходимо сесть на пол между двумя капитальными стенами.

Напомним, что в Волгоградской области сохраняется запрет на фото- и видеосъёмку беспилотников и последствий их применения.

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