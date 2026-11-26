









Жители дома №14 поселка 4-й участок в Волгограде, о бедах которых недавно поведали на федеральном канале, встретили выпавший в областном центре первый снег в плохом настроении. В аварийную двухэтажку с начала отопительного сезона тепло так и не дошло. А две оставшиеся в промерзающем доме семьи выживают, как могут.

Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Евгения, в своей комнате коммуналки она спасается только обогревателями. В комнате соседа, который не рискнул здесь зимовать, температура воздуха сегодня, 26 ноября, была всего около 8 градусов тепла. Чтобы потоки ледяного воздуха не проникали в жилище Евгении, она попыталась тряпками заложить подоконник. Однако это мало помогает. В отчаянии женщина обратилась к чиновникам и коммунальщикам.



- Вы что, ждете, когда мы здесь все околеем? Мы же не в лесу живем, а в городе-герое. Стыдно, что такое здесь происходит, - поделилась волгоградка.

Напомним, о «забытых» жильцах дома №14 в поселке 4-й участок недавно рассказали в сюжете программы «ЧП» на НТВ. Довоенную двухтажку должны были расселить еще в 2019 году, однако по какой-то причине срок перенесли на 2030 год. Жильцы, которым было, куда уехать, уже давно покинули дом, который перестали отапливать из-за постоянно рвущихся труб. Однако двум оставшимся семьям идти некуда. Поэтому люди вынуждены выживать в экстремальных условиях. Жильцы переживают, что электропроводка однажды не выдержит нагрузки из-за постоянно работающих обогревателей и в доме, где нет отопления, может произойти пожар.

После выхода сюжета глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям возбудить уголовное дело. Помимо отсутствия отопления, в доме немало и других проблем: проваливаются полы, стены пошли трещинами, а от постоянной сырости на стенах поселилась плесень. Ситуацию с замерзающими жильцами взяла на контроль и прокуратура Волгоградской области. В частности, в надзорном органе заявили, что решается вопрос о предоставлении оставшимся здесь волгоградцам жилья из маневренного фонда.

Между тем, редакция информагентства уже несколько лет отслеживает судьбу дома №14. Жители двухэтажки с 2024 года за свой счет ремонтировали электропроводку, канализацию и канализацию, несмотря на то, что на тот момент за дом отвечала УК. Глава СК ранее также давал распоряжение руководству СК СК по Волгоградской области провести проверку по жалобам волгоградцев, однако ситуация с каждым годом становилась только хуже.