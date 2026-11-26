



Волгоградский «Ротор» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию, чтобы добиться объективной оценки ряда решений арбитров по итогам выездных матчей против «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимика». В клубе подчёркивают, что отдельные судейские действия могли оказать существенное влияние на ход встреч и итоговые результаты.

В числе эпизодов, требующих разбора, – назначение 11-метрового удара в ворота «Ротора» на 32-й минуте матча в Хабаровске. В волгоградском штабе считают, что оснований для пенальти не было, а трактовка эпизода выглядит спорной.

Не менее пристального внимания, по мнению представителей клуба, заслуживает удаление Руслана Байтукова на 41-й минуте встречи с «Нефтехимиком». Тренеры и аналитики «Ротора» указывают на неоднозначность трактовки нарушения: эпизод, по их оценке, не соответствовал критериям прямой красной карточки.

Третий пункт жалобы касается отсутствия санкции в отношении Ивана Пяткина из «Нефтехимика» на 50-й минуте той же игры. В «Роторе» убеждены, что действия футболиста тянули на прямую красную карточку, а её невынесение нарушило баланс дисциплины на поле и могло повлиять на развитие событий.

Обращение в ЭСК – не попытка оспорить результат ради результата, а стремление зафиксировать чёткие критерии трактовки подобных эпизодов. В условиях плотной турнирной борьбы цена каждой ошибки арбитра особенно высока, и последовательная оценка спорных моментов важна для всей лиги. О выводах комиссии клуб сообщит дополнительно.

Александр Веселовский