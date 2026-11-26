В Госдуму РФ поступили законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за разглашение последствий атак противника, а также о местах размещения военной техники и боеприпасов, посягательств на жизнь государственных или общественных деятелей, сотрудников силовых структур. Нарушителей предлагают штрафовать, а в определенных случаях, привлекать и к уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы.

Авторами внесения изменений в административный и уголовный кодексы, закон «О средствах массовой информации» и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» выступила группа сенаторов: Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Владимир Джабаров, Артем Шейкин, Владимир Кожин, Наталья Кувшинова и Сергей Пономаренко.

Изменения для СМИ

– Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» разработан в целях усиления защиты информации, несанкционированное распространение которой может подвергнуть угрозе обороноспособность государства, безопасность населения страны, социально-значимых, стратегически важных и военных объектов, – указано в пояснительной записке. – В условиях проведения специальной военной операции средства массовой информации, а также информация, размещаемая (публикуемая) российскими и иностранными гражданами становятся источниками сведений, которые впоследствии используются при определении стратегии ведения боя противником.

Авторы инициативы предлагают законодательно прописать, что распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях информации о последствиях применения противником БПЛА, ракет, авиации, террористических атак, диверсий и посягательств на жизнь государственных или общественных деятелей, сотрудников силовых структур будет допускаться только в случаях, установленных законодательством РФ.

– Порядок согласования с государственными органами распространения указанной информации определяется Правительством Российской Федерации, – поясняют авторы.

Изменения в КоАП

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагают дополнить статьей, предусматривающей наказание за «незаконное распространение информации в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, информации о последствиях террористических актов, диверсий, посягательств на жизнь государственного или общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа».

В этом случае нарушителям грозят административные штрафы :

– для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Для иностранных граждан или лиц без гражданства штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Изменения в УК РФ

Авторы законопроектов предусмотрели и поправки в уголовное законодательство для нарушителей в случае, если они уже были подвергнуты административному наказанию за такое деяние.

В данном случае предлагают наказывать :

– штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Если распространение такой информации повлекло тяжкие последствия, то наказание будет жестче:

– принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, что в Волгоградской области с 6 февраля 2025 года введена ответственность за фото- и видеосъемку событий, связанных с атаками БПЛА. Для нарушителей предусмотрены крупные административные штрафы.