Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове признал недействительными сразу 10 муниципальных контрактов на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий в Волжском, которые были заключены еще в 2024 году с одной компанией ООО «Триумф-Строй». На этом настаивала прокуратура Волгоградской области из-за нарушения конкурсных процедур и ограничения конкуренции в ходе этих закупок.

Как сообщили в Арбитражном суде Волгоградской области, в июле текущего года суд признал муниципальные контракты недействительными (ничтожными) и обязал подрядчика вернуть полученные за них деньги в бюджет. Однако представители ООО «Триумф-Строй» не согласились с этим решением и обжаловали его в апелляционной инстанции. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Согласно материалам дела, муниципальные контракты на ремонт внутриквартальных проездов были заключены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» между ООО «Триумф-Строй» и комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. Компания во всех контрактах выступала как единственный поставщик. Прокуратура выявила, что фактически одну крупную закупку искусственно раздробили на несколько мелких, чтобы провести их отдельно.

– Каждый из спорных договоров заключен на сумму, не превышающую 600 000 руб. Вместе с тем указанные сделки направлены на достижение одной хозяйственной цели – ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, заключены в короткий временной промежуток, не превышающий 8 дней, а именно: в период с 08.05.2024 по 15.05.2024, – указано в материалах дела.

Работы проводились на внутриквартальных территориях по пр. Ленина, 166, пр. Ленина, 172 и ул. Карбышева, 49. Представитель подрядчика пояснял, что уже исполнил спорные контракты. Однако апелляционная инстанция в данном случае не увидела законных оснований для их оплаты.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в установленные законом сроки.