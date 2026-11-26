



Поисковики установили имена потомков Николая Матвеевича Лашуна — красноармейца, чья алюминиевая фляжка была найдена при раскопках на месте бывшего немецкого пересыльного лагеря «ДУЛАГ 205» в Волгограде. Останки 204 защитников Сталинграда обнаружили в сентябре 2026 года отряды правоохранительных органов Волгоградского гарнизона во время Вахты Памяти.

Справка Пересыльный лагерь «ДУЛАГ 205» находился в посёлке Алексеевка Сталинградской области — ныне посёлок Горьковский Советского района Волгограда. Лагерь был рассчитан на 1200 человек, однако фактически в нём содержалось до 6000 военнопленных и гражданских лиц. Узников размещали в землянках, вырытых прямо в поле, без нар и минимальных условий для жизни — люди могли находиться в них только стоя. Особенно страшными стали ноябрь и декабрь 1942 года. После того как армия Паулюса оказалась в окружении, немецкое командование прекратило снабжение лагеря продовольствием. Как показал на допросе комендант лагеря полковник Рудольф Керперт, с 5 декабря 1942 года среди военнопленных начался настоящий голод. С 10 декабря ежедневно умирало около 50 человек. Всего за время существования лагеря погибли, по разным данным, от 3000 до 4500 советских граждан.

В 2026 году Вахта Памяти продолжалась на месте пересыльного лагеря с 4 по 29 сентября. В следующем году на месте трагедии, где погибло немало военнопленных и мирных жителей, планируют организовать мемориал под открытым небом.

– По итогам поисковых работ в этом году установлено более 15 имен и найдены личные вещи бойцов, косвенно указывающие на окончание боевого пути их владельцев, – рассказали в поисковом центре «Служба розыска ИНФОРМБЮРО».

Среди личных вещей бойцов поисковики нашли фляжку с подписью. По ней и удалось выйти на имя владельца – Николая Матвеевича Лашуна, 1909 года рождения, уроженца села Павло-Фёдоровка Кировского района Приморского края. В 1941 году жена Лукерья Ивановна с четырёхлетним сыном Виктором проводили его на фронт. Последнее письмо пришло в мае 1942-го, а в октябре 1950 года семье вручили извещение: пропал без вести в августе 1942-го.





Служба розыска нашла трех внуков и трех внучек солдата – они живут в Приморском крае и Волгоградской области. В поиске помогли сотрудники архивного отдела администрации Кировского муниципального округа Приморского края – начальник отдела Елена Якименко и специалист Наталья Найчук.

По инициативе командира поискового отряда Волгоградской академии МВД России «Наследники Победы» Александра Тяпкова фляжка будет передана потомкам солдата. Она станет символом возвращения солдата домой.