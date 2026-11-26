



Волгоградский завод «ВЭТА» приступил к обкатке очередной партии трамваев, прошедших капитально-восстановительный ремонт. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты установили новые корпуса на отремонтированные тележки вагонов модели «Татры Т-3».





Перед выходом на маршруты каждый вагон проходит тестовые испытания: он преодолеет около 50 км по городским улицам, после чего специалисты проверят работу всех систем.

До конца года предприятие планирует модернизировать таким образом 20 вагонов. На сегодня капитально-восстановительные работы завершены на 17 из них. Корпуса для сборки поставляются из Екатеринбурга.

Каждый обновленный вагон будет оснащён частично низким полом для удобства маломобильных пассажиров, кондиционером, системами отопления и видеонаблюдения.

Видео: администрация Волгограда