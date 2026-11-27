



В 2027 году Минобрнауки продолжит ограничивать платный приём в вузы. Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Елену Тумакову, в 2026 году коммерческий набор уже сократился на 13% – почти на 97 тыс. мест.

Под ограничения попали 40 направлений, невостребованных экономикой: экономика, юриспруденция, менеджмент, психология, торговое дело, нефтегазовое дело и другие.

– Сокращали в первую очередь заочные и очно-заочные места, направления с минимальными проходными баллами и вузы с некачественным приёмом, – подчеркнула Тумакова.

Перечень специальностей правительство будет обновлять ежегодно. Уже в 2027 году, по словам замминистра, платных мест станет ещё меньше. Из проекта распоряжения исключат приоритетные для страны направления, специальности с качественным приёмом (медиакоммуникации, дизайн, телевидение, реклама, связи с общественностью) и те, где коммерческий набор и так небольшой.

Квоты будут распределять по вузам с развитой научной и лабораторной базой и надёжными партнёрами-работодателями. В приграничных и исторических регионах ограничений не будет вовсе. При оценке направлений, куда поступают выпускники колледжей (они могут не сдавать ЕГЭ), применят гибкий подход.

Также Минобрнауки учтёт профильность вузов, чтобы в медицинских и аграрных университетах не открывали непрофильные специальности. С 2027 года сначала будут распределять бюджетные места, а затем комиссия определит потребность в платных. Перечень специальностей для льготного образовательного кредита пополнится программами СПО и рядом направлений высшего образования, включая журналистику и медиакоммуникации.