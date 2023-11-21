«Эпидемии нет»: под Волгоградом учащихся техникума перевели на дистант из-за вирусной пневмонии





Родители учащихся Фроловского промышленно-экономического техникума бьют тревогу. Как рассказали V102.RU фроловчане, с прошлой недели в образовательном учреждении прекратились занятия в очной форме. Поводом послужила, по словам родителей, вспышка простудного заболевания.

Родители учащихся Фроловского промышленно-экономического техникума бьют тревогу. Как рассказали V102.RU фроловчане, с прошлой недели в образовательном учреждении прекратились занятия в очной форме. Поводом послужила, по словам родителей, вспышка простудного заболевания.

- Постановлением Роспотребнадзора в образовательном учреждении введены профилактические меры. Это стандартная процедура в период роста распространения инфекционных заболеваний в осенний период, - говорится в ответе на редакционный запрос. - Зафиксированы единичные случаи заболевания. Обучение продолжается с использованием возможностей дистанционного формата.





Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, в Волгоградской области на минувшей неделе зафиксировано небольшое увеличение количества заболевших с симптомами ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 6%, в основном за счет детского населения. Чаще всего жителей региона заражают вирусы негриппозной этиологии: риновирус, парагрипп и аденовирус. Также зарегистрирован 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекции.



- Говорят, в техникуме – чуть ли не эпидемия вирусной пневмонии – болеют и учащиеся, и преподаватели. Многие лежат в инфекционной больнице, - утверждают фроловчане.По словам горожан, якобы с таким же заболеванием в стационаре немало и детей, а также пенсионеров.Ситуацию с заболеваемостью в техникуме V102.RU прокомментировали в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.