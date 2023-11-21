Общество

«Эпидемии нет»: под Волгоградом учащихся техникума перевели на дистант из-за вирусной пневмонии

Общество 21.11.2023 18:07
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21.11.2023 18:07


Родители учащихся Фроловского промышленно-экономического техникума бьют тревогу. Как рассказали V102.RU фроловчане, с прошлой недели в образовательном учреждении прекратились занятия в очной форме. Поводом послужила, по словам родителей, вспышка простудного заболевания.
- Говорят, в техникуме – чуть ли не  эпидемия вирусной пневмонии – болеют и учащиеся, и преподаватели. Многие лежат в инфекционной больнице, - утверждают фроловчане.
По словам горожан, якобы с таким же заболеванием в стационаре немало и детей, а также пенсионеров.
Ситуацию с заболеваемостью в техникуме V102.RU прокомментировали в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
- Постановлением Роспотребнадзора в образовательном учреждении введены профилактические меры. Это стандартная процедура в период роста распространения инфекционных заболеваний в осенний период, - говорится в ответе на редакционный запрос. - Зафиксированы единичные случаи заболевания. Обучение продолжается с использованием возможностей дистанционного формата. 

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, в Волгоградской области на минувшей неделе зафиксировано небольшое увеличение количества заболевших с симптомами ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 6%, в основном за счет детского населения. Чаще всего жителей региона заражают вирусы негриппозной этиологии:   риновирус, парагрипп и аденовирус. Также зарегистрирован 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекции. 

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