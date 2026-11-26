В Волгоградской области первым самозанятым оплатили 27 пособий по больничным листам. Как сообщили в региональном отделении СФР, на эти цели перечислено более 310 тысяч рублей.

Напомним, самозанятые могут получать выплаты по больничным листам в случае, если они отчисляют взносы в Соцфонд. Им нужно выбрать наиболее удобный для них тариф. Если перечислять в месяц 1344 рубля, то больничный будет рассчитываться, исходя из 35 тысяч страховой суммы в месяц. Для страховой суммы в 50 тысяч рублей придется расставаться с 1920 рублями ежемесячно. При этом можно внести сразу годовой взнос – 16128 или 23040 рублей.