26 ноября на заседании Волгоградской областной думы депутаты внесли значительные изменения в законодательство, привязав предоставление преференций для бизнеса к фактическому увеличению фонда оплаты труда сотрудников.

Так, с 1 января 2027 года, согласно новым нормам, ключевым условием для получения налоговых льгот станет рост заработной платы работников. Более того, к концу календарного года предприятие должно полностью погасить задолженность по налогам. Еще одно обязательное требование - направить в налоговый орган согласие на передачу информации о суммах льгот и уплаченных налогах куратору налоговых расходов.



По данным пресс-службы облдумы, нововведения затронут определенные категории налогоплательщиков, в том числе сельскохозяйственных производителей и застройщиков, а также другие сферы. Аналогичные требования будут предъявляться и при использовании инвестиционного налогового вычета компаниями из сферы телекоммуникаций.