



Вечером 26 ноября Волгоград сковали мощные пробки. Заторы наблюдаются в Красноармейском, Советском, Ворошиловском, Центральном и Дзержинском районах.

Многокилометровая очередь выстроилась на Рабоче-Крестьянской - от «Киномакса» до Ельшанки. Водители стоят в протяженной пробке. Серьезные заторы на улице Рокоссовского у Мамаева кургана, на Рокоссовского у лицея №5 и на Комсомольской.

Волгоградцы жалуются на пробки на перекрестке у СХИ, на Университетском проспекте, на улице Фадеева и проспекте героев Сталинграда.





Сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность на волгоградских дорогах в эти минуты на 8 баллов из 10 возможных. На отдельных участках заторы спровоцированы ДТП и дорожными работами.

Скриншот «Яндекс Карты»