



В Урюпинске простятся с Дмитрием Игнатовым, участником СВО. Как сообщили в администрации городского округа Волгоградской области, Дмитрий родился и жил в Урюпинске, закончил среднюю школу №3, работал в «Газпроме», а потом заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий, где служил старшим стрелком.

Он погиб в боях на Артемовском направлении в ДНР. Дмитрию было 22 года. У него осталась мама.

Простятся с героем 27 ноября. В Покровском храме состоится отпевание, а траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов с соблюдением всех воинских почестей.